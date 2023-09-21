Херсонская область: россияне обстреляли четыре села, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Российские захватчики обстреляли с начала суток в Херсонской области по меньшей мере четыре села. Из-за этих атак один человек погиб. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Цитата
“Армия рф сбросила 4 управляемых авиабомбы на Львово. ... Также под огнем — Тягинка. По селу выпущено 2 КАБ. Обстреляны Одрадокамянка и Николаевка”, — сообщил об обстрелах Прокудин.
Детали
В результате удара по селу Львово тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. По данным Александра Прокудина, медики, которые приехали на помощь, лишь констатировали смерть женщины.
В Одрадокамянке и Николаевке обошлось без человеческих жертв. Однако, есть разрушения местной инфраструктуры. Исходя из опубликованных руководителем области фотографий, вражеские снаряды вновь попали по жилым домам, и частным домовладениям.
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Напомним
Ранее УНН писал, об обстреле Белозерки. Там россияне убили одного человека и двух ранили.