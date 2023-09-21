Россияне обстреляли село Казацкое в Херсонской области. Травмирован пожилой мужчина - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Армия рф обстреляла село Казацкое, что в Херсонской области. Из-за этой атаки ранения получил пожилой мужчина. Об этом пишет областная военная администрация, передает УНН.
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“Оккупанты попали по жилой застройке Казацкого. Травмы получил местный житель 76 лет, который находился в квартире. К эвакуации раненого пришлось привлечь сотрудников полиции. Правоохранители передали мужчину скорой. От дальнейшей госпитализации он отказался”, — сообщили в областной военной администрации.
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Несколькими часами ранее глава ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле еще 4 сел региона. В частности, в результате удара по селу Львово, тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. Она умерла еще до приезда медиков.
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Также УНН писал, об обстреле Белозерки. Там россияне убили одного человека и ранили еще двух.