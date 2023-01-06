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росіяни готують теракти на окупованих територіях в храмах на православне Різдво - Верещук

Київ • УНН

 • 496132 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Росіяни готують на православне Різдво теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Про це попередила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНН.

росіяни готують теракти на окупованих територіях в храмах на православне Різдво - Верещук

Цитата

«Звертаюсь до українських громадян на тимчасово окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях», - написала Верещук.

Верещук закликала громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей.

«Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ», - додала Верещук.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк різко відповів на доручення російського диктатора про "різдвяне перемир'я" і закликав рф залишити окуповані території.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала "різдвяне перемир'я" про яке оголосили у рф, заявивши, що якби володимир путін хотів миру, він би забрав своїх солдатів додому, і війна б закінчилася.

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