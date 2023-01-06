россияне готовят теракты на оккупированных территориях в храмах на православное Рождество - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Россияне готовят на православное Рождество теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Об этом предупредила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.
Цитата
«Обращаюсь к украинским гражданам на временно оккупированных территориях: есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях», – написала Верещук.
Верещук призвала граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.
«Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ», - добавила Верещук.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф серию шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко ответил на поручение русского диктатора о "рождественском перемирии" и призвал рф покинуть оккупированные территории.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала "рождественское перемирие" о котором объявили в рф, заявив, что если бы владимир путин хотел мира, он бы забрал своих солдат домой, и война бы закончилась.