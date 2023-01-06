россияне готовят теракты на оккупированных территориях в храмах на православное Рождество - Верещук

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«Обращаюсь к украинским гражданам на временно оккупированных территориях: есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях», – написала Верещук.

Верещук призвала граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.

«Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ», - добавила Верещук.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф серию шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко ответил на поручение русского диктатора о "рождественском перемирии" и призвал рф покинуть оккупированные территории.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала "рождественское перемирие" о котором объявили в рф, заявив, что если бы владимир путин хотел мира, он бы забрал своих солдат домой, и война бы закончилась.