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Росія знищила ракети С-400, які були продані в Китай

Росія знищила ракети С-400, які були продані в Китай

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Росія знищила пошкоджені при транспортуванні ракети для комплексів C-400, які були продані в Китай. Про це 18 лютого повідомив голова російської державної корпорації “Ростех” Сергій Чемезов, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами чиновника, судно, яке перевозило ракети, потрапило в шторм. Кріплення, які утримували обладнання, не витримали, і воно було сильно пошкоджене.

Чемезов заявив, що Росія виготовляє нові ракети для Китаю. Сума контракту на поставку шести дивізіонів С-400 становить більше ніж три мільярди доларів. Про початок поставок оголосили в січні 2018 року.

У вересні 2018 року Сполучені Штати запровадили санкції проти Міністерства оборони КНР за купівлю 10 російських винищувачів Су-35 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

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Китай став першою країною, до якої США застосували обмеження за співпрацю з Росією.

Раніше повідомлялося, що Росія й Індія уклали контракт на поставку п’яти дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400. Контракт вартістю понад 5 мільярдів доларів укладено під час візиту в Делі президента Росії Володимира Путіна восени 2018 року. За покупку російського озброєння Індії можуть загрожувати санкції з боку США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США продовжать обговорювати з Індією її плани придбати С-400

Довідка УНН: Зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф” призначений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні та крилаті ракети, і може застосовуватися проти військових об’єктів.

Як повідомляв УНН, в мережі були опубліковані знімки російських розгорнутих ракетних батарей С-400 на авіабазі Джанкой в окупованому Криму.

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