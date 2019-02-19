Россия уничтожила ракеты С-400, которые были проданы в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Россия уничтожила поврежденные при транспортировке ракеты для комплексов C-400, которые были проданы в Китай. Об этом 18 февраля сообщил глава российской государственной корпорации “Ростех” Сергей Чемезов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По словам чиновника, судно, которое перевозило ракеты, попало в шторм. Крепления, которые удерживали оборудования, не выдержали, и оно было сильно повреждено.
Чемезов заявил, что Россия производит новые ракеты для Китая. Сумма контракта на поставку шести дивизионов С-400 составляет более трех миллиардов долларов. О начале поставок объявили в январе 2018 года.
В сентябре 2018 Соединенные Штаты ввели санкции против Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Китай стал первой страной, в которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Контракт стоимостью более 5 млрд долларов заключен во время визита в Дели президента России Владимира Путина осенью 2018 года. За покупку российского вооружения Индии могут угрожать санкции со стороны США.
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Справка УНН: Зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф” предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, и может применяться против военных объектов.
Как сообщал УНН, в сети были опубликованы снимки российских развернутых ракетных батарей С-400 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.