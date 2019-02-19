Россия уничтожила ракеты С-400, которые были проданы в Китай

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 50016 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 66016 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126605 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127688 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128267 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124369 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158465 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россия уничтожила ракеты С-400, которые были проданы в Китай

Россия уничтожила ракеты С-400, которые были проданы в Китай

Киев  •  УНН

 • 10635 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Россия уничтожила поврежденные при транспортировке ракеты для комплексов C-400, которые были проданы в Китай. Об этом 18 февраля сообщил глава российской государственной корпорации “Ростех” Сергей Чемезов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам чиновника, судно, которое перевозило ракеты, попало в шторм. Крепления, которые удерживали оборудования, не выдержали, и оно было сильно повреждено.

Чемезов заявил, что Россия производит новые ракеты для Китая. Сумма контракта на поставку шести дивизионов С-400 составляет более трех миллиардов долларов. О начале поставок объявили в январе 2018 года.

В сентябре 2018 Соединенные Штаты ввели санкции против Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Китай стал первой страной, в которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Контракт стоимостью более 5 млрд долларов заключен во время визита в Дели президента России Владимира Путина осенью 2018 года. За покупку российского вооружения Индии могут угрожать санкции со стороны США.

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Справка УНН: Зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф” предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, и может применяться против военных объектов.

Как сообщал УНН, в сети были опубликованы снимки российских развернутых ракетных батарей С-400 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

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