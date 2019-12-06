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Росія вимагає виключити згадки про окупований Крим з резолюції ОБСЄ

Росія вимагає виключити згадки про окупований Крим з резолюції ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Делегація РФ наполягає на виключенні з підготовленого проекту декларації ОБСЄ будь-яких згадок про Крим. Про це у своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, опублікувавши своє звернення до учасників 26-го щорічного засідання Ради міністрів закордоних справ ОБСЄ, передає УНН.

"У підготовленому проекті відповідної Декларації відображені результати розгляду ситуації в Україні, в якій відзначається, що ОБСЄ і надалі слід приділяти увагу тимчасово окупованому Криму, використовуючи для цього всі інструменти ОБСЄ. Однак делегація Російської Федерації наполягає на виключенні з вказаного документу ОБСЄ будь-яких згадок про Крим", - зазначається в оприлюдненому Чубаровим документі.

Також у документі міститься заклик не піддаватися на шантаж російської делегації.

"У зв’язку з цим від імені вищого представницького органу корінного народу Криму – Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватись на шантаж російської делегації", - зазначив у зверненні Чубаров.

Про блокування документа також повідомив й колишній політв'язень РФ Олег Сенцов.

"Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують включення в підсумкову резолюцію питання деокупації Криму", - зазначив він.

Нагадаємо, замість посла Мартіна Сайдік у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України, ОБСЄ тепер представлятиме дипломат Хайді Грау

Українські Національні Новини

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