Росія відкрила кримінальну справу про екстремізм проти чотирьох Свідків Єгови
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Слідчий комітет у Томській області звинуватив чотирьох Свідків Єгови у Сибіру в участі у екстремістській групі. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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Четверо віруючих були ідентифіковані як Сергій Білоусов, Андрій Колесніченко, Олексій Єршов та Андрій Ледяйкін. Справа була порушена в закритому місті Сіверську, де розташовані ядерні та хімічні підприємства Росії.
У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.
Правозахисний центр “Меморіал” називає кримінальні справи проти послідовників “Свідків Єгови” кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.
Нагадаємо
У Ялті 11 березня співробітники ФСБ провели масові обшуки у Свідків Єгови як мінімум за 9 адресами.
Через нові обшуки у помешканнях можливих членів релігійної організації “Свідки Єгови” в окупованому Криму 11 березня відкрито кримінальне провадження. Суд в Сімферополі відправив під домашній арешт до 4 травня затриманого 42-річного “Свідка Єгови” Тараса Кузьо з Ялти.