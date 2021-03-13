Суд відправив під домашній арешт “Свідка Єгови” з Ялти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Київський районний суд в Сімферополі відправив під домашній арешт до 4 травня затриманого 42-річного “Свідка Єгови” Тараса Кузьо з Ялти. Про це пише УНН з посиланням на “Кримську солідарність”.
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На нього порушено кримінальну справу “про фінансування екстремістської організації” (перша частина статті 282.3 Кримінального кодексу РФ). Мова йде про “Свідків Єгови”.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки врахував репутацію затриманого, наявність міцних соціальних зв'язків за місцем проживання, двох неповнолітніх дітей і стан здоров'я. Слідчий просив два місяці позбавлення волі з перебуванням під вартою в СІЗО.
Чоловік тепер обмежений у спілкуванні з іншими учасниками у справі, не може використовувати засоби зв'язку, інтернет, відправляти і отримувати пошту.
Родичі мають намір оскаржити постанову на обшук в будинку Тараса Кузьо і запобіжний захід.
Нагадаємо
У Ялті 11 березня співробітники ФСБ провели масові обшуки у Свідків Єгови як мінімум за 9 адресами.
Через нові обшуки у помешканнях можливих членів релігійної організації “Свідки Єгови” в окупованому Криму 11 березня відкрито кримінальне провадження.