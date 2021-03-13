Суд отправил под домашний арест “Свидетеля Иеговы” из Ялты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Киевский районный суд в Симферополе отправил под домашний арест до 4 мая задержанного 42-летнего “Свидетеля Иеговы” Тараса Кузьо из Ялты. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Крымскую солидарность”.
Детали
На него возбуждено уголовное дело “о финансировании экстремистской организации” (первая часть статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ). Речь идет о “Свидетелей Иеговы”.
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку учел репутацию задержанного, наличие прочных социальных связей по месту жительства, двух несовершеннолетних детей и состояние здоровья. Следователь просил два месяца лишения свободы с пребыванием под стражей в СИЗО.
Мужчина теперь ограничен в общении с другими участниками в деле, не может использовать средства связи, интернет, отправлять и получать почту.
Родственники намерены обжаловать постановление на обыск в доме Тараса Кузе и меру пресечения.
Напомним
В Ялте 11 марта сотрудники ФСБ провели массовые обыски в Свидетелей Иеговы как минимум за 9 адресам.
Из-за новых обыски в помещениях возможных членов религиозной организации “Свидетели Иеговы” в оккупированном Крыму 11 марта открыто уголовное производство.