Россия открыла уголовное дело об экстремизме против четырех Свидетелей Иеговы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Следственный комитет в Томской области обвинил четырех Свидетелей Иеговы в Сибири в участии в экстремистской группе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Четверо верующих были идентифицированы как Сергей Белоусов, Андрей Колесниченко, Алексей Ершов и Андрей Ледяйкин. Дело было возбуждено в закрытом городе Северске, где расположены ядерные и химические предприятия России.
В 2017 году Верховный суд России признал основанную в 1931 году церковь свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране. Это решение расценивается правозащитниками и многими странами мира как преследование людей за их веру.
Правозащитный центр “Мемориал” называет уголовные дела против последователей “Свидетелей Иеговы” кампанией преследования верующих. Он признал фигурантов этих дел политзаключенными.
Напомним
В Ялте 11 марта сотрудники ФСБ провели массовые обыски в Свидетелей Иеговы как минимум за 9 адресам.
Из-за новых обыски в помещениях возможных членов религиозной организации “Свидетели Иеговы” в оккупированном Крыму 11 марта открыто уголовное производство. Суд в Симферополе отправил под домашний арест до 4 мая задержанного 42-летнего “Свидетеля Иеговы” Тараса Кузьо из Ялты.