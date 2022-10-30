росія – це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть від Західної Африки до Східної Азії, — Зеленський

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У рф заявили, що припиняють участь у "зерновій угоді". Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.

Як заявив Зеленський, у порту “Чорноморськ” уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії – країни, що переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею.

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“Ефіопія на межі голоду. Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі. Ми готові випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Великої Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи. Але і цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН, і інші судна з агропродукцією змушені чекати, бо росія шантажує світ голодом”, — сказав Президент.

Як зазначив Глава держави, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Поки що факти вказують на те, що керівництво росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів

“росія – це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. росія – це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

Координаційний центр повідомив, що Київ, Анкара та ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі у понеділок у рамках "чорноморської ініціативи", росію поінформували.