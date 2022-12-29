росія продовжує кампанію систематичних ударів: в МЗС Франції відреагували на атаку рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр закордонних і європейських справ Франції відреагувала на масовану атаку рашистів 29 грудня по Україні, інформує УНН.
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"Сьогодні вранці росія продовжує свою кампанію систематичних ударів по цивільній інфраструктурі із застосуванням понад 100 ракет. Кожна з цих дій проти цивільних є військовим злочином відповідно до міжнародного права", - написала Катрін Колонна в Twitter.
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В Міноборони зазначили, що обстрілюючи територію України, росія надає докази майбутньому трибуналу про те, що вона є країною-терористом та агресором.
Над Києвом сили ППО знищили 16 російських ракет з 16.
Над Одещиною сили ППО вже збили 21 російську ракету, в області внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури.