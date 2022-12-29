росія продовжує кампанію систематичних ударів: в МЗС Франції відреагували на атаку рашистів

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"Сьогодні вранці росія продовжує свою кампанію систематичних ударів по цивільній інфраструктурі із застосуванням понад 100 ракет. Кожна з цих дій проти цивільних є військовим злочином відповідно до міжнародного права", - написала Катрін Колонна в Twitter.

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В Міноборони зазначили, що обстрілюючи територію України, росія надає докази майбутньому трибуналу про те, що вона є країною-терористом та агресором.

Над Києвом сили ППО знищили 16 російських ракет з 16.

Над Одещиною сили ППО вже збили 21 російську ракету, в області внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури.