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россия продолжает кампанию систематических ударов: в МИД Франции отреагировали на атаку рашистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр иностранных и европейских дел Франции отреагировала на массированную атаку рашистов 29 декабря по Украине, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня утром россия продолжает свою кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре с применением более 100 ракет. Каждое из этих действий против гражданских является военным преступлением в соответствии с международным правом", - написала Катрин Колонна в Twitter.

Добавим

В Минобороны отметили, что обстреливая территорию Украины, россия предоставляет доказательства будущему трибуналу о том, что она является страной-террористом и агрессором.

Над Киевом силы ПВО уничтожили16 российских ракет из 16. 

Над Одесской областью силы ПВО уже сбили 21 российскую ракету, в области вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры.

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