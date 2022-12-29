россия продолжает кампанию систематических ударов: в МИД Франции отреагировали на атаку рашистов

Цитата

"Сегодня утром россия продолжает свою кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре с применением более 100 ракет. Каждое из этих действий против гражданских является военным преступлением в соответствии с международным правом", - написала Катрин Колонна в Twitter.

Добавим

В Минобороны отметили, что обстреливая территорию Украины, россия предоставляет доказательства будущему трибуналу о том, что она является страной-террористом и агрессором.

Над Киевом силы ПВО уничтожили16 российских ракет из 16.

Над Одесской областью силы ПВО уже сбили 21 российскую ракету, в области вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры.