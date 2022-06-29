росія готова і далі завдавати ракетні удари, попри ризик жертв серед цивільних – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Попри ризик жертв серед цивільного населення, росія готова продовжувати завдавати ракетні удари по території України, щоб завадити постачанням для ЗСУ. Про це йдеться в останньому звіті Міністерства оборони Великої Британії, пише УНН.
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Як інформують розвідники, існує імовірність, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня мав на меті вразити сусідній об'єкт інфраструктури. Неточність російських ударів на великій відстані раніше уже призводила до масових жертв серед цивільного населення, зокрема 9 квітня на залізничному вокзалі у Краматорську.
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"Російські планувальники, імовірно, готові погодитися на високий рівень побічної шкоди, якщо відчуватимуть військову необхідність для удару по цілі. Цілком імовірно, що росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських фронтових сил", - зазначили у МО Великої Британії.
Розвідники додали, що дефіцит сучасної високоточної ударної зброї у рф та професійні недоліки планувальників можуть призвести до нових жертв серед цивільного населення.
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Загальна кількість російських ракет, які вдарили по Україні, становить вже 2811. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.