Зеленський назвав кількість випущених росією по Україні ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Загальна кількість російських ракет, які вдарили по Україні, становить вже 2811. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811; а скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів...”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Російські окупанти застосували проти України понад 210 видів озброєння, забороненого міжнародними договорами. Переважно це були касетні боєприпаси, включно з їх суббоєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для мирних жителів протягом десятиліть після закінчення війни.