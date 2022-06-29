Зеленський назвав кількість випущених росією по Україні ракет

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“Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811; а скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів...”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Російські окупанти застосували проти України понад 210 видів озброєння, забороненого міжнародними договорами. Переважно це були касетні боєприпаси, включно з їх суббоєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для мирних жителів протягом десятиліть після закінчення війни.