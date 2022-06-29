Зеленский назвал количество выпущенных россией по Украине ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Общее количество ударивших по Украине российских ракет составляет уже 2811. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, уже 2811; а сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов...”, — сказал Зеленский.
Напомним
Российские оккупанты применили против Украины более 210 видов вооружения, запрещенного международными договорами. Преимущественно это были кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для мирных жителей в течение десятилетий после окончания войны.