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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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россия готова и дальше наносить ракетные удары, несмотря на риск жертв среди гражданских – британская разведка

россия готова и дальше наносить ракетные удары, несмотря на риск жертв среди гражданских – британская разведка

Киев • УНН

 • 168596 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Несмотря на риск жертв среди гражданского населения, россия готова продолжать наносить ракетные удары по территории Украины, чтобы помешать поставкам для ВСУ. Об этом говорится в последнем отчете Министерства обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как информируют разведчики, существует вероятность, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня должен был поразить соседний объект инфраструктуры. Неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе 9 апреля на железнодорожном вокзале в Краматорске.

Цитата

"Российские планировщики, вероятно, готовы согласиться на высокий уровень побочного ущерба, если будут испытывать военную необходимость для удара по цели. По всей вероятности, россия будет продолжать наносить удары, пытаясь помешать пополнению запасов украинских фронтовых сил", - отметили в МО Великобритании.

Разведчики добавили, что дефицит современного высокоточного ударного оружия в россии и профессиональные недостатки планировщиков могут привести к новым жертвам среди гражданского населения.

Ранее

Общее количество российских ракет, которые ударили по Украине, составляет уже 2811. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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