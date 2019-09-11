Росія і Україна у ЄСПЛ представили свої аргументи у кримській справі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) розпочала слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії", де, зокрема, йдеться про порушення прав людини в окупованому Криму, свої аргументи представили представники Росії, після чого почали виступ представники України. Про це повідомив експерт Регіонального центру з прав людини Сергій Заєць у Facebook, передає УНН.
"Виступає (представники - ред.) уряд України. Деякі тези: над парламентом Криму з 27 лютого майорів російський прапор, будівля була захоплена озброєними людьми, на даху словом снайпери; акт агресії з боку РФ підтверджено провідними міжнародними інституціями; РФ сама блокує доступ до Криму будь-яких органів; люди, викрадені на початку березня 2014, утримувалися в російській військовій в'язниці; ситуація має триваючий характер", - повідомив Заєць.
Також він зазначив, що вже завершили виступ представники уряду РФ.
Заєць навів деякі тези російської сторони: "Скаргу 13 березня 2014 подав нелегітимний уряд України, бо на тій час в Україні панували фашизм та безлад; рішення у Криму ухвалювалися органами, що діяли відповідно до законодавства України; військові РФ у Криму в лютому 2014 були, але в межах, передбачених угодою 1997; рішення щодо референдуму ухвалювалися органами влади, які були створені і діяли відповідно до законодавства України; визнали, що інтерв'ю у фільмі "Шлях додому" належить дійсно Путіну, але його як завжди неправильно зрозуміли; докази України нічого не варті, бо їх підготовка здійснювалася НУО, які фінансуються Соросом і частково урядом Нідерландів (!); у Криму не було fact finding mission. А доповіді UNCHR - то пусте, вони самі нічого не знають, а грунтуються на тому, що зробили за гроші Сороса".
Наразі, з його слів, "суд поставив запитання і сторонам". "Вони підготувалися і вже коментують", - додав Заєць.
Нагадаємо, раніше тодішній уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина повідомив, що ЄСПЛ призначив дату слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи РФ. Згодом слухання у справі України проти Росії з'явилися у порядку денному ЄСПЛ.
Також нагадаємо, раніше РЄ опублікувала висновки перевірки виконання Україною рішень ЄСПЛ.