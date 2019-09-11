Росія і Україна у ЄСПЛ представили свої аргументи у кримській справі

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) розпочала слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії", де, зокрема, йдеться про порушення прав людини в окупованому Криму, свої аргументи представили представники Росії, після чого почали виступ представники України. Про це повідомив експерт Регіонального центру з прав людини Сергій Заєць у Facebook, передає УНН.