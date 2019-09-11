Россия и Украина в ЕСПЧ представили свои аргументы в крымском деле

"Выступает (представители - ред.) правительство Украины. Некоторые тезисы: над парламентом Крыма с 27 февраля развевался российский флаг, здание было захвачено вооруженными людьми, на крыше словом снайперы; акт агрессии со стороны РФ подтвержден ведущими международными институтами; РФ сама блокирует доступ к Крыму любых органов; люди, похищенные в начале марта 2014, содержались в российской военной тюрьме; ситуация имеет длящийся характер", - сообщил Заяц.

Также он сказал, что уже завершили выступление представители правительства РФ.

Заяц привел некоторые тезисы российской стороны: "Жалобу 13 марта 2014 подало нелегитимное правительство Украины, потому что на то время в Украине господствовали фашизм и беспорядок, решения в Крыму принимались органами, которые действовали в соответствии с законодательством Украины, военные РФ в Крыму в феврале 2014 были, но в пределах, предусмотренных соглашением 1997; решение по референдуму принимались органами власти, которые были созданы и действовали в соответствии с законодательством Украины; признали, что интервью в фильме "Путь домой" принадлежит действительно Путину, но его как всегда неправильно поняли; доказательства Украин ничего не стоят, так как их подготовка осуществлялась НПО, финансируемых Соросом и частично правительством Нидерландов (!); в Крыму не было fact finding mission. А доклады UNCHR - это ерунда, они сами ничего не знают, а основываются на том, что сделали за деньги Сороса".

Сейчас, по его словам, "суд поставил вопросы и сторонам". "Они подготовились и уже комментируют", - добавил Заяц.

Напомним, ранее тогдашний уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина сообщил, что ЕСПЧ назначил дату слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы РФ. Позже слушания по делу Украины против России появились в повестке дня ЕСПЧ.

Также напомним, ранее СЕ опубликовала выводы проверки выполнения Украиной решений ЕСПЧ.