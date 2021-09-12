Росія до 2025 року поставить Мінську озброєння на 1 млрд доларів

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Білорусь планує закупівлю російського озброєння на 1 млрд доларів. Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам, відвідуючи військові навчання "Захід-2021" під Барановичами, передає БелТа, інформує УНН.

Цитата

"Президент розповів, що на переговорах в Кремлі питань оборони і безпеки приділили багато уваги. У тому числі обговорювалися перспективи поставок комплексів C-400", - йдеться в повідомленні.

Російсько-білоруські маштабні військові навчання "Захід 2021"

Маштабні військові навчання "Захід-2021", які триватимуть до наступного четверга на західних флангах Росії і Білорусі, в тому числі на об'єктах, близьких до кордонів Європейського Союзу, стривожили Україну і деякі країни НАТО.

Президент Володимир Путін заперечує, що навчання спрямовані проти будь-якої іноземної держави, і каже, що вони "мирні", з огляду на зростаючу активність НАТО біля кордонів Росії і її союзників.

Україна і члени НАТО - Польща і Литва, кажуть, що такі великі військові навчання, розташовані так близько до кордону, можуть бути "провокаційними".

"Ми повинні розуміти, що це (російське військовий напад) дійсно може статися в найближчі роки, - сказав командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем. - Швидше за все, мета Росії не в тому, щоб нас окупувати - вона не хоче отримати контроль через окупацію, але користується нестабільністю і впливом через нестабільність".

За інформацією агенство Reuters, Росія використовувала нові бойові роботи і тактичні машини на другий день активної основної фази військових навчань. Війська використовували бойових роботів "Платформа-М", які управляються дистанційно і озброєні гранатометами і кулеметом. Російські інформаційні агентства заявили, що таке устаткування використовувалося вперше. Також використовувалися нові тактичні машини "Сармат-2".

Військові маневри проводяться кожні чотири роки, але вчення в цьому році були розцінені як "особливий сигнал" про підтримку Росією Білорусі та її не признаного лідера Олександра Лукашенка.

Росія розглядає Білорусь як стратегічно важливий буфер на заході і допомогла Лукашенко утримати владу за допомогою кредитів і політичної підтримки, коли він придушив народне протести в минулому році.

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