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Россия до 2025 года поставит Минску вооружения на 1 млрд долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Беларусь планирует закупку российского вооружения на 1 млрд долларов. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, посещая военные учения "Запад-2021" под Барановичами, передает БЕЛТА, информирует УНН.

Цитата

"Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400", - говорится в сообщении.

Российско-белорусские масштабные военные учения "Запад 2021"

Масштабные военные учения "Запад-2021", которые продлятся до следующего четверга на западных флангах России и Беларуси, в том числе на объектах, близких к границам Европейского Союза, встревожили Украину и некоторые страны НАТО.

Президент Владимир Путин отрицает, что учения направлены против любого иностранного государства, и говорит, что они "мирные", учитывая растущую активность НАТО у границ России и ее союзников.

Украина и страны НАТО - Польша и Литва, говорят, что такие крупные военные учения, расположеные так близко к границе, могут быть "провокационными".

"Мы должны понимать, что это (российское военное нападение) действительно может произойти в ближайшие годы, - сказал командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. - Скорее всего, цель России не в том, чтобы нас оккупировать - она не хочет получить контроль за оккупацию, но пользуется нестабильностью и влиянием из-за нестабильности".

По информации агентство Reuters, Россия использовала новые боевые роботы и тактические машины на второй день активной основной фазы военных учений. Войска использовали боевых роботов "Платформа-М", которые управляются дистанционно и вооруженные гранатометами и пулеметом. Российские информационные агентства заявили, что такое оборудование использовалось впервые. Также использовались новые тактические машины "Сармат-2".

Военные маневры проводятся каждые четыре года, но учения в этом году были расценены как "особый сигнал" о поддержке Россией Беларуси и ее не признанного лидера Александра Лукашенко.

Россия рассматривает Беларусь как стратегически важный буфер на западе и помогла Лукашенко удержать власть с помощью кредитов и политической поддержки, когда он подавил народное протесты в прошлом году.

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