Російські навчання "Захід-2021" і нова партія Javelin: деталі перемовин Зеленського і голови Пентагону

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Зеленського розповіли про деталі перемовин з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Про це повідомили у Офісі Президента України.

Деталі

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Як повідомляється, сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв’язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань “Захід-2021”. Також Президент України та міністр оборони США Ллойд Остін обговорили перспективи розвитку співпраці з метою протидії агресивній політиці Росії в Азовсько-Чорноморському регіоні та гарантування свободи судноплавства в міжнародних водах.

Цитата

“Ситуація у Чорному морі вимагає колективної безпекової відповіді”, — заявив Володимир Зеленський.

Також Ллойд Остін повідомив, що США ухвалили рішення про виділення додаткової безпекової допомоги Україні в обсязі 60 млн доларів, включно із закупівлею переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”.

Додамо

На зустрічі Президент розповів про допомогу з боку України в евакуації з Афганістану іноземних громадян, а також афганців, які потребували захисту. Голова Пентагону подякував за допомогу нашої держави у вивезенні людей з Афганістану.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна є й залишатиметься на одному боці зі Сполученими Штатами в захисті свободи та демократії.

Нагадаємо

Сполучені Штати хочуть зміцнити стратегічне оборонне партнерство з Україною. З цією метою Остін підписав з міністром оборони України Андрієм Тараном рамочну угоду про стратегічну оборону. За словами Остіна, документ покликаний посилити співпрацю між двома країнами.

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