Российские учения "Запад-2021" и новая партия Javelin: детали переговоров Зеленского и главы Пентагона

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. У Зеленского рассказали о деталях переговоров с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Детали

Во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Как сообщается, стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений “Запад-2021”. Также Президент Украины и министр обороны США Ллойд Остин обсудили перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.

Цитата

“Ситуация в Черном море требует коллективного ответа в области безопасности”, — заявил Владимир Зеленский.

Также Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение о выделении дополнительной помощи в области безопасности Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов “Джавелин”.

Добавим

На встрече Президент рассказал о помощи со стороны Украины в эвакуации из Афганистана иностранных граждан, а также афганцев, которые нуждались в защите. Глава Пентагона поблагодарил за помощь наше государство в вывозе людей из Афганистана.

Владимир Зеленский заверил, что Украина является и будет оставаться на одной стороне с Соединенными Штатами в защите свободы и демократии.

Напомним

Соединенные Штаты хотят укрепить стратегическое оборонное партнерство с Украиной. С этой целью Остин подписал с министром обороны Украины Андреем Тараном рамочное соглашение о стратегической обороне. По словам Остина, документ призван усилить сотрудничество между двумя странами.

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