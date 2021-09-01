Российские учения "Запад-2021" и новая партия Javelin: детали переговоров Зеленского и главы Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. У Зеленского рассказали о деталях переговоров с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Детали
Во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Как сообщается, стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений “Запад-2021”. Также Президент Украины и министр обороны США Ллойд Остин обсудили перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.
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“Ситуация в Черном море требует коллективного ответа в области безопасности”, — заявил Владимир Зеленский.
Также Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение о выделении дополнительной помощи в области безопасности Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов “Джавелин”.
Добавим
На встрече Президент рассказал о помощи со стороны Украины в эвакуации из Афганистана иностранных граждан, а также афганцев, которые нуждались в защите. Глава Пентагона поблагодарил за помощь наше государство в вывозе людей из Афганистана.
Владимир Зеленский заверил, что Украина является и будет оставаться на одной стороне с Соединенными Штатами в защите свободы и демократии.
Напомним
Соединенные Штаты хотят укрепить стратегическое оборонное партнерство с Украиной. С этой целью Остин подписал с министром обороны Украины Андреем Тараном рамочное соглашение о стратегической обороне. По словам Остина, документ призван усилить сотрудничество между двумя странами.