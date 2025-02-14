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Російський удар по ЧАЕС: триває ліквідація тління, радіаційний фон у межах норми

Російський удар по ЧАЕС: триває ліквідація тління, радіаційний фон у межах норми

Київ • УНН

 • 38980 перегляди

Після російської атаки по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС рятувальники виявили кілька пошкоджень. Всі загоряння ліквідовані, триває гасіння тління, радіаційний фон в нормі.

Після російського удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС рятувальники виявили кілька пошкоджень, усі загоряння ліквідовані, триває гасіння тління, радіаційний фон в нормі, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Російський удар по Чорнобильській АЕС: триває ліквідація тління одного з осередків, радіаційний фон у межах норми

- повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники виявили кілька місць пошкоджень, всі загоряння ліквідовані – відкритого вогню немає. "Наразі триває ліквідація тління", - повторили у відомстві.

Нагадаємо

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

Після російського удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС радіаційний фон залишається в нормі. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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