Російський удар по ЧАЕС: триває ліквідація тління, радіаційний фон у межах норми
Київ • УНН
Після російської атаки по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС рятувальники виявили кілька пошкоджень. Всі загоряння ліквідовані, триває гасіння тління, радіаційний фон в нормі.
Після російського удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС рятувальники виявили кілька пошкоджень, усі загоряння ліквідовані, триває гасіння тління, радіаційний фон в нормі, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.
Російський удар по Чорнобильській АЕС: триває ліквідація тління одного з осередків, радіаційний фон у межах норми
Повідомляється, що рятувальники виявили кілька місць пошкоджень, всі загоряння ліквідовані – відкритого вогню немає. "Наразі триває ліквідація тління", - повторили у відомстві.
Нагадаємо
14 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.
Після російського удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС радіаційний фон залишається в нормі.