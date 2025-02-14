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Российский удар по ЧАЭС: продолжается ликвидация тления, радиационный фон в пределах нормы

Российский удар по ЧАЭС: продолжается ликвидация тления, радиационный фон в пределах нормы

Киев  •  УНН

 • 11644 просмотра

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После российской атаки по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС спасатели обнаружили несколько повреждений. Все возгорания ликвидированы, продолжается тушение тления, радиационный фон в норме.

После российского удара по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС спасатели обнаружили несколько повреждений, все возгорания ликвидированы, продолжается тушение тления, радиационный фон в норме, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Российский удар по Чернобыльской АЭС: продолжается ликвидация тления одного из очагов, радиационный фон в пределах нормы

- сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что спасатели обнаружили несколько мест повреждений, все возгорания ликвидированы - открытого огня нет. "Сейчас продолжается ликвидация тления", - повторили в ведомстве.

Напомним

14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные. 

После российского удара по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС радиационный фон остается в норме. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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