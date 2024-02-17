російський підводний човен з крилатими ракетами "Калібр" заступив на бойове чергування в Чорному морі

росіяни вивели ворожий підводний човен із ракетами "Калібр" на бойове чергування. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.

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У Чорному морі було виявлено, що ворожі сили вивели на бойове чергування підводний ракетоносій. Відомо, що цей підводний човен обладнаний 4 крилатими ракетами типу "Калібр".

Проте решта ворожих кораблів наразі залишаються у пунктах базування.

Рівень ракетної небезпеки стабільно високий!Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття – Сили оборони півдня України.

На сході України зафіксовано активність ворожої авіації