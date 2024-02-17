російський підводний човен з крилатими ракетами "Калібр" заступив на бойове чергування в Чорному морі
Київ • УНН
росіяни поставили на бойове чергування в Чорному морі підводний човен, озброєний чотирма крилатими ракетами "Калібр", повідомляють Сили оборони півдня України.
росіяни вивели ворожий підводний човен із ракетами "Калібр" на бойове чергування. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.
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У Чорному морі було виявлено, що ворожі сили вивели на бойове чергування підводний ракетоносій. Відомо, що цей підводний човен обладнаний 4 крилатими ракетами типу "Калібр".
Проте решта ворожих кораблів наразі залишаються у пунктах базування.
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