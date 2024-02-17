российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море
Киев • УНН
россияне поставили на боевое дежурство в Черном море подводную лодку, вооруженную четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", сообщают Силы обороны юга Украины.
россияне вывели вражескую подводную лодку с ракетами "Калибр" на боевое дежурство. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.
Детали
В Черном море было обнаружено, что вражеские силы вывели на боевое дежурство подводный ракетоноситель. Известно, что эта подводная лодка оборудована 4 крылатыми ракетами типа "Калибр".
Однако остальные вражеские корабли пока остаются в пунктах базирования.
Уровень ракетной опасности стабильно высок! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Оперативно переходите в укрытие
На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации16 февраля 2024, 22:52 • 2113 просмотров
российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море
россияне поставили на боевое дежурство в Черном море подводную лодку, вооруженную четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", сообщают Силы обороны юга Украины.
На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации
На востоке страны были замечены вражеские тактические самолеты, которые создают угрозу прифронтовым регионам.
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке
россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.
россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров
рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.
Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст
Украина и Франция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет. Этим документом Франция пообещала предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;
Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией
Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.
Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения
В пятницу в девяти громадаї Сумской области прозвучало более 200 взрывов, вызванных обстрелами со стороны российских войск.
Южная Корея и США начали совместные военные учения
Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев с целью усиления региональных оборонительных возможностей против потенциальных угроз со стороны Северной Кореи.
Буданов заявил, что знает кто отравил его жену, и намекнул, что за этим стоит россия
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов намекнул в интервью французскому Liberation, что отравление его жены связано с россиянами.
Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома
Полиция Киевской области спасла 3-летнюю девочку, которая случайно закрылась дома, пока ее мать ненадолго отлучилась, а пожилая бабушка не могла помочь из-за проблем со здоровьем.