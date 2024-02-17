российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море

россияне вывели вражескую подводную лодку с ракетами "Калибр" на боевое дежурство. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

В Черном море было обнаружено, что вражеские силы вывели на боевое дежурство подводный ракетоноситель. Известно, что эта подводная лодка оборудована 4 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Однако остальные вражеские корабли пока остаются в пунктах базирования.

Уровень ракетной опасности стабильно высок! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Оперативно переходите в укрытие - Силы обороны юга Украины.

На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации