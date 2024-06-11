російський літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії
Київ • УНН
Російський військовий літак, імовірно, порушив повітряний простір Фінляндії приблизно на 2 хвилини в районі Фінської затоки.
російський військовий літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії. Літак, імовірно, залетів углиб території країни приблизно на 2 хвилини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони Фінляндії.
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Як ідеться, інцидент міг статися вранці 10 червня. Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин, порушивши кордон на 2,5 кілометра в східній частині Фінської затоки. Про тип літака-порушника не повідомляють.
"Ми серйозно ставимося до підозри в порушенні й негайно почали розслідування", - заявив міністр оборони Антті Хяккянен.
Останній зареєстрований подібний у Фінляндії випадок стався в серпні 2022 року. Тоді два російські винищувачі перетнули повітряний простір Фінляндії у Фінській затоці.
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