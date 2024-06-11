российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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finlyandiyaФинляндия
Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  7882 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  40797 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  67563 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  113559 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  114996 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117491 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  112159 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103596 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  105049 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102094 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

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ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту

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Из-за непогоды обесточены около 41 тыс. абонентов в 5 областях, графики отключений планируются с 14:00 до 19:00 – Минэнерго

Из-за непогоды обесточены около 41 тыс. абонентов в 5 областях, графики отключений планируются с 14:00 до 19:00 – Минэнерго

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Рамштайн-22: НАТО анонсировало заседание на 13 июня

Рамштайн-22: НАТО анонсировало заседание на 13 июня

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Президент Палестинской автономии приветствовал план перемирия в Газе

Президент Палестинской автономии приветствовал план перемирия в Газе

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Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

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7 июня 2024, 10:15  •  267230 просмотра
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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  268603 просмотра

российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

Российский военный самолет, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии примерно на 2 минуты в районе Финского залива.

Новости Мира •   •  3616 просмотра
российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают

В Запорожье мужчину стрелял в местного чиновника, который от полученных ранений скончался в больнице, открыто уголовное производство, стрелка разыскивают.

Криминал и ЧП •   •  4669 просмотра
В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают

ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту

россия снова начала транспортировку топлива по Керченскому мосту, ослабив некоторые логистические ограничения, но сделав мост все более уязвимым для ударов со стороны Украины.

Война •   •  10187 просмотра
ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту

Из-за непогоды обесточены около 41 тыс. абонентов в 5 областях, графики отключений планируются с 14:00 до 19:00 – Минэнерго

Из-за непогоды около 41 000 абонентов остаются без электроснабжения в 125 населенных пунктах, а плановые отключения электроэнергии запланированы с 14:00 до 19:00, с возможным изменением периода отключения, сообщает Министерство энергетики.

Общество •   •  9117 просмотра
Из-за непогоды обесточены около 41 тыс. абонентов в 5 областях, графики отключений планируются с 14:00 до 19:00 – Минэнерго

Рамштайн-22: НАТО анонсировало заседание на 13 июня

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 13 июня в Брюсселе во время встречи министров обороны стран НАТО.

Война •   •  12197 просмотра
Рамштайн-22: НАТО анонсировало заседание на 13 июня

Президент Палестинской автономии приветствовал план перемирия в Газе

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддерживает предложенный США план прекращения огня в Газе.

Новости Мира •   •  9836 просмотра
Президент Палестинской автономии приветствовал план перемирия в Газе

Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска

На Харьковском направлении россияне наступают в направлении Волчанска. Всего вдоль всей линии фронта за сегодня произошло 37 боевых столкновений.

Война •   •  11220 просмотра
Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

В "ДТЭК Киевские электрические сети" объяснили, что отключения происходят в соответствии с утвержденными графиками, при этом серая зона указывает на плановые отключения, а светло-серая - на дополнительные отключения, необходимые для сбалансирования энергосистемы, при этом графики обновляются, а также возможны аварийные отключения.

Экономика •   •  35547 просмотра
Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

Бывший народный депутат Ирина Фарион была официально восстановлена в должности профессора Львовской политехники по решению суда, и она получит 123 927 гривен в качестве компенсации за время вынужденного прогула.

Общество •   •  10648 просмотра
Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя

87-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести в результате российского обстрела Никополя.

Война •   •  10399 просмотра
87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя