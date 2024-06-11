российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

российский военный самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии. Самолет, предположительно, залетел в глубь территории страны примерно на 2 минуты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны Финляндии.

Детали

Как говорится, инцидент мог произойти утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около 2 минут, нарушив границу на 2,5 километра в восточной части Финского залива. О типе самолета-нарушителя не сообщают.

"Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении и немедленно начали расследование", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Последний зарегистрированный подобный в Финляндии случай произошел в августе 2022 года. Тогда два российских истребителя пересекли воздушное пространство Финляндии в Финском заливе.

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