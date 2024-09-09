Російський безпілотник атакував лікарню у Херсоні, поранено 25-річну медсестру
Київ • УНН
Російські війська атакували дроном лікарню в Дніпровському районі Херсона. 25-річна медсестра отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги, їй надали допомогу на місці.
Російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Херсоні, поранення отримала 25-річна медична сестра. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Російські окупанти сьогодні знову атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі міста. Тілесні ушкодження отримала 25-річна медична сестра цього закладу охорони здоров’я. У неї вибухова травма та уламкове поранення ноги", - повідомив Мрочко.
За його словами, медичну допомогу потерпілій надали одразу на місці.
Російські військові атакували Херсон з безпілотника, поранено літнього чоловіка01.09.24, 22:41 • 24639 переглядiв