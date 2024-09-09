Российский беспилотник атаковал больницу в Херсоне, ранена 25-летняя медсестра

Российские оккупанты атаковали с дрона одну из больниц в Херсоне, ранения получила 25-летняя медицинская сестра. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

«Российские оккупанты сегодня снова атаковали с дрона одну из больниц в Днепровском районе города. Телесные повреждения получила 25-летняя медицинская сестра этого учреждения здравоохранения. У нее взрывная травма и осколочное ранение ноги», - сообщил Мрочко.

По его словам, медицинскую помощь пострадавшей оказали сразу на месте.

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