Российский беспилотник атаковал больницу в Херсоне, ранена 25-летняя медсестра
Киев • УНН
Российские войска атаковали дроном больницу в Днепровском районе Херсона. 25-летняя медсестра получила взрывную травму и осколочное ранение ноги, ей оказали помощь на месте.
Российские оккупанты атаковали с дрона одну из больниц в Херсоне, ранения получила 25-летняя медицинская сестра. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
«Российские оккупанты сегодня снова атаковали с дрона одну из больниц в Днепровском районе города. Телесные повреждения получила 25-летняя медицинская сестра этого учреждения здравоохранения. У нее взрывная травма и осколочное ранение ноги», - сообщил Мрочко.
По его словам, медицинскую помощь пострадавшей оказали сразу на месте.
Російські військові атакували Херсон з безпілотника, поранено літнього чоловіка1 сентября 2024, 19:41 • 24195 просмотров