російського тренера збірної Казахстану з футболу оштрафували за зневагу до казахської мови
Київ • УНН
Головного тренера збірної Казахстану станіслава черчесова оштрафували на 1,5 тисячі доларів за висміювання казахської мови. Інцидент стався на прес-конференції після матчу зі Словенією.
Президент Казахстанської федерації футболу Адлет Барменкулов повідомив про заходи, вжиті щодо головного тренера збірної Станіслава Черчесова, через жарти наставника про казахську мову, що пролунала на прес-конференції після гри з командою Словенії в Алмати. Про це повідомляє BaigeNews.kz, пише УНН.
Є помилки, ми тільки вчора про це говорили з журналістами. Гумор Черчесова, звичайно, виходить за рамки. Я особисто переговорив із ним, пояснив актуальність і пріоритет державної мови. Ми провели з ним бесіду, роботу. Йому виставили штраф,
Деталі
Зазначається, що на пресконференції, яка була присвячена поразці збірної Казахстану від Словенії (0:1) у Лізі націй, росіянин Станіслав Черчесов висміяв журналіста, який поставив йому питання казахською мовою.
За інформацією ЗМІ, сума штрафу Станіслава Черчесова склала 738 400 тенге (1,5 тисячі доларів).
Олександра Петракова офіційно звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії14.10.24, 11:13 • 12459 переглядiв