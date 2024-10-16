российского тренера сборной Казахстана по футболу оштрафовали за пренебрежение к казахскому языку

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о мерах, принятых в отношении главного тренера сборной Станислава Черчесова, из-за шутки наставника о казахском языке, прозвучавшей на пресс-конференции после игры с командой Словении в Алматы. Об этом сообщает BaigeNews.kz, пишет УНН.

Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставили штраф, - сказал Барменкулов.

Детали

Отмечается, что на пресс-конференции, которая была посвящена поражению сборной Казахстана от Словении (0:1) в Лиге наций, россиянин Станислав Черчесов высмеял журналиста, который задал ему вопрос на казахском языке.

По информации СМИ, сумма штрафа Станислава Черчесова составила 738 400 тенге (1,5 тысячи долларов).

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