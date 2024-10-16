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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российского тренера сборной Казахстана по футболу оштрафовали за пренебрежение к казахскому языку

российского тренера сборной Казахстана по футболу оштрафовали за пренебрежение к казахскому языку

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 19:59  •  4743 просмотра

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Главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова оштрафовали на 1,5 тысячи долларов за высмеивание казахского языка. Инцидент произошел на пресс-конференции после матча со Словенией.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о мерах, принятых в отношении главного тренера сборной Станислава Черчесова, из-за шутки наставника о казахском языке, прозвучавшей на пресс-конференции после игры с командой Словении в Алматы. Об этом сообщает BaigeNews.kz, пишет УНН.

Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставили штраф,

- сказал Барменкулов.

Детали

Отмечается, что на пресс-конференции, которая была посвящена поражению сборной Казахстана от Словении (0:1) в Лиге наций, россиянин Станислав Черчесов высмеял журналиста, который задал ему вопрос на казахском языке. 

По информации СМИ, сумма штрафа Станислава Черчесова составила 738 400 тенге (1,5 тысячи долларов).

Александр Петраков официально уволен с должности главного тренера сборной Армении14 октября 2024, 08:13 • 10998 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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