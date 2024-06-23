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російські війська можуть готуватися до літнього наступу на сході України - ISW

Київ • УНН

 • 38857 перегляди

російські війська активізували атаки в Донецькій області, що може свідчити про підготовку або початок літнього наступу, в той же час вони скорочують свої операції на Харківщині, якими намагалися відволікти українські сили.

російські війська можуть готуватися до літнього наступу на сході України - ISW

російська армія активізувала атаки у Донецькій області, водночас зменшуючи їх інтенсивність на півночі Харківщини, що може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок. Про це повідомляє ISW, передає УНН.

Деталі

За даними аналітиків, російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка в ніч проти 18 червня та підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня. Досі цього року росіяни не виявляли активності на цій ділянці фронту.

Водночас останніми днями різко знизився темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, зауважують аналітики.

За оцінкою ISW, метою наступальної операції рф у Харківській області було скувати українські війська і техніку на північному кордоні, щоб дати російським силам можливість відновити наступальні операції на інших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області.

Зазначається, що українські джерела підтвердили передислокацію деяких підрозділів на Харківський напрямок з Донецької області, тож російські війська, ймовірно, використовують це для посилення атак, зокрема на напрямку Торецьк-Горлівка.

Крім того, за даними аналітиків, російські війська підтримують високу інтенсивність атак у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки і незабаром можуть посилити атаки в цьому районі, якщо російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу перед тим, як Сили оборони передислокують резерви назад у Донецьку область.

Українські джерела попереджають, що рф здійснить літній наступ, який, імовірно, буде зосереджений на сході України, після проведення наступальних операцій на півночі з метою розтягнути обмежені ресурси України, а нещодавнє посилення атак у Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо припустити, що він ще не був розпочатий

- вважають в ISW.

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