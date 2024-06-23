российская армия активизировала атаки в Донецкой области, одновременно уменьшая их интенсивность на севере Харьковщины, что может свидетельствовать о подготовке к летнему наступлению или его начале. Об этом сообщает ISW, передает УНН.

Детали

По данным аналитиков, российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка в ночь на 18 июня и поддерживали относительно высокую интенсивность атак на этом участке с 19 по 22 июня. До сих пор в этом году россияне не проявляли активности на этом участке фронта.

В то же время в последние дни резко снизился темп российских наступательных операций на севере Харьковской области, отмечают аналитики.

По оценке ISW, целью наступательной операции рф в Харьковской области было сковать украинские войска и технику на северной границе, чтобы дать российским силам возможность возобновить наступательные операции на других участках фронта, в частности в Донецкой области.

Отмечается, что украинские источники подтвердили передислокацию некоторых подразделений на харьковское направление из Донецкой области, поэтому российские войска, вероятно, используют это для усиления атак, в частности на направлении Торецк-Горловка.

Кроме того, по данным аналитиков, российские войска поддерживают высокую интенсивность атак в направлении временного Яра и вокруг Авдеевки и вскоре могут усилить атаки в этом районе, если российское командование определит ближайшие недели как благоприятное время для наступления перед тем, как Силы обороны передислоцируют резервы обратно в Донецкую область.

Украинские источники предупреждают, что рф осуществит летнее наступление, которое, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины, после проведения наступательных операций на севере с целью растянуть ограниченные ресурсы Украины, а недавнее усиление атак в Донецкой области может свидетельствовать о подготовке к такому летнему наступлению, если предположить, что оно еще не было начато - считают в ISW.

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