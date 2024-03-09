російські пропагандисти поширюють фейки про те, що в Україні закінчуються мобілізаційні резерви
Київ • УНН
російські пропагандисти поширюють неправдиві наративи про те, що мобілізаційні резерви України швидко вичерпуються, щоб зірвати мобілізаційні зусилля в Україні.
російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що мобілізаційні резерви України нібито швидко закінчуються, що спрямовано на зрив мобілізації в Україні. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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Зазначається, що російські пропагандисти розповсюджують наративи, що в України швидко закінчуються мобілізаційні резерви, спостерігається паніка серед чоловіків мобілізаційного віку, а ті, кого схопили на вулиці, залишають враження абияк одягненого зброду.
Правда: такі заяви є частиною російського пропагандистського наративу, спрямованого на зрив мобілізації в Україні: "війна вже програна", "ніхто вже не хоче воювати", а "схоплені на вулицях" потрапляють на фронт "не навченими" і "без належного спорядження,
В центрі також наголошують, що за результатами проведеного в лютому 2024 року опитування КМІС показали, що більшість українців вірять в перемогу і готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Українське суспільство не налаштоване на капітуляцію.
Нагадаємо
У відповідь на заяву прем'єр-міністра Угорщини про буферну зону в Україні, в Центрі стратегічних комунікацій заявили, що безпека Угорщини залежить від виживання Києва.