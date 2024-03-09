российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы
Киев • УНН
российские пропагандисты распространяют ложные нарративы о том, что мобилизационные резервы Украины быстро исчерпываются, чтобы сорвать мобилизационные усилия в Украине.
российские пропагандисты распространяют очередную фейковую информацию о том, что мобилизационные резервы Украины якобы быстро заканчиваются, что направлено на срыв мобилизации в Украине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские пропагандисты распространяют нарративы, что в Украине быстро заканчиваются мобилизационные резервы, наблюдается паника среди мужчин мобилизационного возраста, а те, кого схватили на улице, оставляют впечатление кое-как одетого сброда.
Правда: такие заявления являются частью российского пропагандистского нарратива, направленного на срыв мобилизации в Украине: "война уже проиграна", "никто уже не хочет воевать", а "схваченные на улицах" попадают на фронт "не обученными" и "без надлежащего снаряжения",
В центре также отмечают, что по результатам проведенного в феврале 2024 года опроса КМИС показали, что большинство украинцев верят в победу и готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Украинское общество не настроено на капитуляцию.
Напомним
В ответ на заявление премьер-министра Венгрии о буферной зоне в Украине, в Центре стратегических коммуникаций заявили, что безопасность Венгрии зависит от выживания Киева.
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