російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах - ГУР
Київ • УНН
Понад 45% російських офіцерів із резервних підрозділів південного військового округу уникають фронту, перебуваючи в тилу без законних на те підстав. ГУР зафіксувало масове переведення офіцерів у тил, що свідчить про деморалізацію командування армії рф.
Понад 45% офіцерів збройних сил росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу зс рф, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу. російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
Деталі
Про переховування офіцерів від фронту у тилових частинах свідчать офіційні документи, кажуть в українській розвідці.
У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом міхаілом зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів
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