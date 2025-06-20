російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах - ГУР

Понад 45% офіцерів збройних сил росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу зс рф, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу. російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

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Про переховування офіцерів від фронту у тилових частинах свідчать офіційні документи, кажуть в українській розвідці.

У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом міхаілом зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів - йдеться у повідомленні ГУР.

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Фіксуються випадки самовільного залишення служби цими "резервістами".

Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях - наголосили в українській розвідці.

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