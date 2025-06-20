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російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах - ГУР

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Понад 45% російських офіцерів із резервних підрозділів південного військового округу уникають фронту, перебуваючи в тилу без законних на те підстав. ГУР зафіксувало масове переведення офіцерів у тил, що свідчить про деморалізацію командування армії рф.

російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах - ГУР

Понад 45% офіцерів збройних сил росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу зс рф, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу. російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Деталі

Про переховування офіцерів від фронту у тилових частинах свідчать офіційні документи, кажуть в українській розвідці.

У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом міхаілом зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів

- йдеться у повідомленні ГУР.

У ГУР назвали ім’я мільйонного знищеного окупанта12.06.25, 18:05 • 2982 перегляди

Фіксуються випадки самовільного залишення служби цими "резервістами".

Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях

- наголосили в українській розвідці.

У ГУР викрили нову групу російських спортсменів-пропагандистів: хто у списку19.06.25, 11:19 • 3350 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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