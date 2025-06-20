российские офицеры массово избегают фронта, прячась в тыловых частях - ГУР
Киев • УНН
Более 45% российских офицеров из резервных подразделений южного военного округа избегают фронта, находясь в тылу без законных на то оснований. ГУР зафиксировало массовый перевод офицеров в тыл, что свидетельствует о деморализации командования армии РФ.
Более 45% офицеров вооруженных сил россии, находящихся в составе резервных подразделений южного военного округа вс рф, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу. российские офицеры массово избегают фронта, скрываясь в тыловых частях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Детали
О том, что офицеры скрываются от фронта в тыловых частях, свидетельствуют официальные документы, говорят в украинской разведке.
В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом михаилом зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них по меньшей мере 200 назначили, несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений
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Фиксируются случаи самовольного оставления службы этими "резервистами".
Массовое бегство с передовой, оформленное как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе. Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях
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