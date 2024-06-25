росіяни з ночі атакували Сумщину з гранатометів, мінометів, артилерії та танку: 40 вибухів
Київ • УНН
росіяни 7 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 40 вибухів у Миколаївській, Білопільській, Великописарівській та Зноб-Новгородській громадах з різних видів озброєння - мінометів, артилерії, АГС та танків.
Російські війська 7 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 40 вибухів у Миколаївській, Білопільській, Великописарівській та Зноб-Новгородській громадах з різних видів озброєння - гранатометів, мінометів, артилерії та танку.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Обстрілів, як вказано, зазнали Миколаївська, Білопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади:
- Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл з АГС (11 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано обстріл з танку (6 вибухів).
Понад 100 вибухів: упродовж дня 11 громад Сумщини були під вогнем ворога25.06.24, 00:45 • 21995 переглядiв