россияне с ночи атаковали Сумскую область из гранатометов, минометов, артиллерии и танка: 40 взрывов
Киев • УНН
россияне 7 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 40 взрывов в Николаевской, Белопольской, Великописаревской и Зноб-Новгородской громадах из различных видов вооружения - минометов, артиллерии, АГС и танков.
Российские войска 7 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 40 взрывов в Николаевской, Белопольской, Великописаревской и Зноб-Новгородской громадах из различных видов вооружения - гранатометов, минометов, артиллерии и танка, сообщили в Сумской ОВА во вторник, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как указано, подверглись Николаевская, Белопольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская громады:
- Зноб-Новгородская громада: осуществлен обстрел из АГС (11 взрывов).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (8 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
- Великописаревская громада: россияне ударили из минометов (5 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксирован обстрел из танка (6 взрывов).
Более 100 взрывов: в течение дня 11 громад Сумщины были под огнем врага24 июня 2024, 21:45 • 19549 просмотров