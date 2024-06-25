россияне с ночи атаковали Сумскую область из гранатометов, минометов, артиллерии и танка: 40 взрывов

Российские войска 7 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 40 взрывов в Николаевской, Белопольской, Великописаревской и Зноб-Новгородской громадах из различных видов вооружения - гранатометов, минометов, артиллерии и танка, сообщили в Сумской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Обстрелам, как указано, подверглись Николаевская, Белопольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская громады:

Зноб-Новгородская громада: осуществлен обстрел из АГС (11 взрывов).

Белопольская громада: враг бил из минометов (8 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

Великописаревская громада: россияне ударили из минометов (5 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Николаевская громада: зафиксирован обстрел из танка (6 взрывов).

Более 100 взрывов: в течение дня 11 громад Сумщины были под огнем врага