росіяни вже понад годину обстрілюють Херсон
Київ • УНН
На тлі масованого обстрілу Херсона військами рф, очільник МВА закликав мешканців міста триматися подалі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.
Вже понад годину окупаційні війська рф ведуть масований обстріл Херсона. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
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Очільник МВА також закликав містян триматися подалі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.
Доповнення
Раніше, близько шостої вечора, Мрочко заявив, що окупанти обстрілюють Херсон. За його словами, кілька вибухів було чути у Дніпровському районі міста
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