россияне уже более часа обстреливают Херсон

Уже более часа оккупационные войска рф ведут массированный обстрел Херсона. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

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Обстрел Херсона продолжается! Враг продолжает атаковать с временно оккупированного левого берега - подчеркнул Мрочко.

Глава МВА также призвал горожан держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.

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Ранее, около шести вечера, Мрочко заявил, что оккупанты обстреливают Херсон. По его словам, несколько взрывов было слышно в Днепровском районе города

Напомним

В результате российского авиаудара по Новобериславу были ранены пожилые супруги. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.