россияне уже более часа обстреливают Херсон
Киев • УНН
На фоне массированного обстрела Херсона войсками рф, глава МВА призвал жителей города держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.
Уже более часа оккупационные войска рф ведут массированный обстрел Херсона. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Обстрел Херсона продолжается! Враг продолжает атаковать с временно оккупированного левого берега
Глава МВА также призвал горожан держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.
Дополнение
Ранее, около шести вечера, Мрочко заявил, что оккупанты обстреливают Херсон. По его словам, несколько взрывов было слышно в Днепровском районе города
Напомним
В результате российского авиаудара по Новобериславу были ранены пожилые супруги. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
россияне уже более часа обстреливают Херсон
На фоне массированного обстрела Херсона войсками рф, глава МВА призвал жителей города держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.
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