Херсон під російським обстрілом: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
російські окупаційні війська обстрілюють Херсон. Декілька вибухів пролунали у Дніпровському районі міста
Окупаційні війська рф вчергове обстрілюють Херсон - у місті лунають вибухи. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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росіяни вдарили по Херсонщині: поранено 50-річного чоловіка24.01.24, 15:49 • 29001 перегляд
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Вдень 24 січня окупаційні війська обстріляли лікарню в Херсоні, поранивши трьох медпрацівників.
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