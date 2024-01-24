Херсон під російським обстрілом: у місті лунають вибухи

Окупаційні війська рф вчергове обстрілюють Херсон - у місті лунають вибухи. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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Армія рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! Кілька вибухів було чути у Дніпровському районі міста - резюмував Мрочко.

Очільник МВА закликав містян перейти до безпечних місць та уникати відкритих просторів.

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Вдень 24 січня окупаційні війська обстріляли лікарню в Херсоні, поранивши трьох медпрацівників.

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Внаслідок російського авіаудару по Новобериславу було поранено літнє подружжя. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.