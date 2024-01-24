росіяни вдарили по Херсонщині: поранено 50-річного чоловіка
Київ • УНН
російські війська завдали удару по селищу Садове на Херсонщині, внаслідок чого 50-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми.
Окупаційні війська рф завдали удару по селу Садове в Херсонській області, в результаті чого отримав поранення 50-річний чоловік. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
Близько 14.00 ворог обстріляв Садове Херсонської міської територіальної громади. Під час цієї атаки був поранений 50-річний чоловік. Наразі він ушпиталений
За його словами, у постраждалого вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і пошкодження правого плеча.
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Доповнення
Вдень 24 січня окупаційні війська обстріляли лікарню в Херсоні, поранивши трьох медпрацівників.
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