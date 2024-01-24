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россияне ударили по Херсонщине: ранен 50-летний мужчина

россияне ударили по Херсонщине: ранен 50-летний мужчина

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 13:49  •  21254 просмотра

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российские войска нанесли удар по поселку Садовое на Херсонщине, в результате чего 50-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы.

Оккупационные войска рф нанесли удар по селу Садовое в Херсонской области, в результате чего получил ранения 50-летний мужчина. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали 

Около 14.00 враг обстрелял Садовое Херсонской городской территориальной общины. Во время этой атаки был ранен 50-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован

- резюмировал Мрочко.

По его словам, у пострадавшего взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и повреждение правого плеча.

Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего24 январь 2024, 08:51 • 28984 просмотра

Дополнение 

Днем 24 января оккупационные войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив трех медработников.

Напомним

В результате российского авиаудара по Новобериславу были ранены пожилые супруги. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни вдарили по Херсонщині: поранено 50-річного чоловіка
russians attack Kherson region: 50-year-old man wounded
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россияне ударили по Херсонщине: ранен 50-летний мужчина

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