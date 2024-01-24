россияне ударили по Херсонщине: ранен 50-летний мужчина

Оккупационные войска рф нанесли удар по селу Садовое в Херсонской области, в результате чего получил ранения 50-летний мужчина. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Около 14.00 враг обстрелял Садовое Херсонской городской территориальной общины. Во время этой атаки был ранен 50-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован - резюмировал Мрочко.

По его словам, у пострадавшего взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и повреждение правого плеча.

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Дополнение

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