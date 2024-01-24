россияне ударили по Херсонщине: ранен 50-летний мужчина
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по поселку Садовое на Херсонщине, в результате чего 50-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы.
Оккупационные войска рф нанесли удар по селу Садовое в Херсонской области, в результате чего получил ранения 50-летний мужчина. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Около 14.00 враг обстрелял Садовое Херсонской городской территориальной общины. Во время этой атаки был ранен 50-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован
По его словам, у пострадавшего взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и повреждение правого плеча.
Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего24 январь 2024, 08:51 • 28984 просмотра
Дополнение
Днем 24 января оккупационные войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив трех медработников.
Напомним
В результате российского авиаудара по Новобериславу были ранены пожилые супруги. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
россияне ударили по Херсонщине: ранен 50-летний мужчина
российские войска нанесли удар по поселку Садовое на Херсонщине, в результате чего 50-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы.
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