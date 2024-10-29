росіяни вдарили ракетами по Одещині: загинув чоловік
Київ • УНН
Російський Су-30 здійснив пуск двох керованих ракет Х-31П по Одеській області з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки загинув 71-річний чоловік, який перебував біля моря.
Одеська область сьогодні вдень зазнала ракетної атаки російських військ, загинув чоловік, який перебував біля моря, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
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"Вдень росіяни атакували наш регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски ракет здійснено російським винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря. На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині…" - написав Кіпер.
Голова ОВА наголосив: "Під час повітряної тривоги перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях! Це може зберегти ваше життя та здоров’я!".
Два вибухи пролунали в Одесі після попередження про пуск ракет29.10.24, 12:49 • 13719 переглядiв