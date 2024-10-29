россияне ударили ракетами по Одесской области: погиб мужчина
Киев • УНН
Российский Су-30 осуществил пуск двух управляемых ракет Х-31П по Одесской области из акватории Черного моря. В результате атаки погиб 71-летний мужчина, который находился у моря.
Одесская область сегодня днем подверглась ракетной атаке российских войск, погиб мужчина, который находился у моря, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Днем россияне атаковали наш регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, которые не достигли своих целей. Пуски ракет осуществлены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря. К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье..." - написал Кипер.
Глава ОВА подчеркнул: "Во время воздушной тревоги находитесь, пожалуйста, в безопасных местах! Это может сохранить вашу жизнь и здоровье!".
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