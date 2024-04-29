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росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини з мінометів, артилерії та дрона: 59 вибухів

росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини з мінометів, артилерії та дрона: 59 вибухів

Київ • УНН

 • 18515 перегляди

Російські війська 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 59 вибухів, але про жертви не повідомлялося.

Російські війська минулої доби 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, у тому числі скидали вибухівку з дрона, спричинивши 59 вибухів, повідомило у понеділок Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.  

Деталі

"Протягом доби російські війська в 11 випадках завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 59 вибухів", - ідеться у повідомленні підрозділу ДПСУ у Facebook.

Як вказано, ворожі обстріли фіксували:

  • Новгород-Сіверська громада: 9 вибухів (приходів, імовірно, реактивної артилерії та мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Грем'яч. 
  • Семенівська громада: 40 вибухів (приходів, імовірно, з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Карповичі, Леонівка, Прогрес, Луб'яне та Заріччя. 
  • Сновська громада: 10 вибухів (2 приходи, імовірно, вибухові пристрої скинуті з БпЛА ворога, 8 приходів з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Єліне.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Армія рф уночі та вранці обстріляла Сумщину з мінометів і артилерії: 41 вибух29.04.24, 08:44 • 18132 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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